Rialzati/Progetto e sportello di assistenza per uscire dal soivraindebitamento

Il Movimento Consumatori Molise promuove il progetto RIALZATI. Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per rimettersi in cammino, un progetto che nasce per affrontare, concretamente, la problematica .

Rialzati è l’ attivazione a livello molisano del processo realizzato a livello nazionale dal Movimento Consumatori con il progetto RIPARTO a cui MC Molise non ha potuto partecipare perché contemporanamente già impegnato con i progetti “ Aggiungi un pasto a tavola” er “Io sono originale”. Nel contempo il Movimento Consumatori Molise rafforza la sua azione con la partecipazione dei suoi esperti e “consulenti del debito”, anche molisani, al progetto attivato dal Movimento RE-START (Relentless Expert exchange and financial inclusion paths to promote stable debt advice services and fresh START) nato dalla precedente esperienza di Riparto, ed è un progetto di ricerca e innovazione finanziato dall’Unione Europea – attraverso il Single Market Programme –allo scopo di potenziare l’accesso e la fruizione dei servizi di consulenza sul debito da parte dei consumatori italiani.

Le attività del progetto si inseriscono come contributo al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030, Goal 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”. RIALZATI, secondo le parole di Papa Francesco che dice, se vuoi aiutare chi è in difficoltà devi abbracciarlo per rimetterlo in piedi.

Il progetto RIALZATI ha come obiettivo generale quello di sviluppare una capillare rete di associazioni del Terzo settore che, per esperienza e per competenze specifiche, possano offrire un’ampia gamma di servizi di supporto al cittadino-consumatore e al settore delle

microimprese, per la prevenzione, la risoluzione e la riprersa da situazioni di sovraindebitamento a partire dalle associazioni e organi istituzionali aderenti al “protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura e dell’estorsione nella provincia di Campobasso, promosso e coordinato dalla Prefettura di Campobasso”.

L’impatto del progetto è ambizioso: accompagnare adulti e imprese con problematiche di l sovraindebitamento,alle procedure degli OCC (Organismi composizione crisi da sovraindebitamento); Le azioni del progetto saranno indirizzate da un “Consulente del debito”, riconosciuto come tale a conclusione di specifico corso di formazione autorizzato e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, e il supporto di un Coordinamento tecnico- scientifico, composto da responsabili di istituzioni e associazioni competenti che metteranno a disposizione competenze e servizi. partendo dalle conclusioni del Quaderno del Competence Center, Il Fenomeno del sovraindebitamento, giugno 2020 – promosso dall’Università Cattolica, dalla Fondazione antiusura S. Bernardino e dalla Caritas Ambrosiana.

A scopo preventivo si realizzeranno seminari dedicati, in ottica multidisciplinare e in una panoramica generale ed aggiornata del fenomeno.

Forniremo un’assistenza individuale e gratuita per l’ascolto, la gestione e l’accompagnamento all’ attivazione delle procedure per la risoluzione delle situazioni debitorie. Con la rete di associazioni e istituzioni forniremo il necessario supporto al fine di agevolare i rapporti con le istituzioni finanziarie, fornendo canali protetti per l’accesso al credito.

Siamo disponibili a :

Campobasso tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 20,00Tel: 0874-411086 / cell: 347-3309498.Di persona allo Sportello decentrato : Via Garibaldi, 53/a.

Sportello Termoli/Ururi 0874830366/ 347425603 da ore 16,00 alle 18,00

Isernia, per appuntamento 389 883 6206