Lotito non è molisano. Esposito: I risultati ottenuti dal senatore in 5 mesi di rappresentanza molisana

“Vero, il Senatore Claudio Lotito NON È MOLISANO…altrettanto vero il Senatore Lotito è stato eletto dai MOLISANI – afferma il consigliere comunale Domenico Esposito -attraverso pubbliche e libere elezioni. Altrettanto vero è, che il SENATORE LOTITO in soli 5 mesi di Rappresentanza Parlamentare ha prodotto i seguenti risultati per il NOSTRO/SUO MOLISE”:

-Stabilizzazione personale Protezione Civile;

-Stabilizzazione personale infermieristico, medico, amministrativo sanitario post emergenza Covid;

-Norma per gli Istituti di Ricerca presenti sul territorio;

-Norma a sostegno cementificio Colacem evitando chiusura e licenziamento;

-Riduzione debito Inps della Asl con risoluzione da 80 milioni a 34 milioni in 48 rate;

-Norma per stanziare lavori diga con ulteriori 21 milioni oltre i 5 gia’ stanziati;

-Norma sub commissario e iniziative volte al ripiano del debito sanitario;

-Sblocco fondi per tangenziale Campobasso e primarie opera infrastrutturali porto Termoli.