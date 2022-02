Campobasso/ Blocco dei trasporti, il pastificio La Molisana interrompe momentaneamente la produzione

Grossi problemi per le aziende molitorie e non solo; la protesta dei camionisti contro il caro carburanti sta avendo ripercussioni pesanti sulla produzione di alcuni comparti, in particolar modo quello delle derrate alimentari e quelli collegati.

Tra le prime aziende a subire le conseguenze del blocco dei trasporti anche il colosso de La Molisana, che ha deciso di interrompere momentaneamente la produzione, vista l’impossibilità a garantire la distribuzione della pasta con regolarità per quanto detto.

I mezzi del pastificio, se non aderissero alla levata di scudi dei tarsportatori verrebbero comunque fermati dai colleghi, con seri problemi conseguenti.

L’ad del pastificio molisano, Giuseppe Ferro, ha disposto questa misura radicale, che certamente crea preoccupazione per i risvolti di carattere economico che potrà assumere sull’intera economia regionale. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.

La notizia su corriere.it

foto di repertorio