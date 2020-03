Incidente questa mattina in centro a Campobasso, nei pressi della stazione ferroviaria lungo la via che poi immette verso l’incrocio con Via Mazzini. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’autovettura, presumibilmente per il fondo scivoloso, andando ad impattare il marciapiede nei pressi del monumento a ridosso del palazzo ex-Inail.

Non ci sarebbero danni di rilievo, ma di sicuro tanta paura per il malcapitato automobilista.