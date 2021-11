Campobasso: approvata mozione di Esposito per riunione congiunta del Consiglio Comunale con il Consiglio Comunale dei Bambini

Approvata all’unanimità, durante l’ultima seduta di Consiglio, la mozione del consigliere di Forza Italia, Domenico Esposito, che proponeva una riunione congiunta del Consiglio Comunale con il Consiglio Comunale dei Bambini.



“Abbiamo avuto tutti modo di apprezzare quanto sia importante l’opera e la collaborazione dell’Unicef per ciò che concerne le attività del Consiglio dei Bambini che anche se in modalità online nel lungo periodo pandemico hanno trovato comunque una importante continuità. Il Consiglio dei Bambini è uno strumento capace di fungere da stimolo per le Amministrazioni e ricordo che una delle richieste dei bambini, quando io ero un consigliere di minoranza, era quella di instituire dei dog park in città, e proprio in questi giorni ne sono stati inaugurati diversi altri, ad esempio.

Un mese fa circa è stato dato il via al nuovo corso del consiglio, con l’iter che è tutt’ora portato avanti dagli operatori dell’UNICEF. Le condizioni dal punto di vista pandemico, come tutti concordiamo, – ha aggiunto Gravina – sono ancora da tenere sotto grandissima osservazione, ma l’impegno a fare un consiglio in presenza congiunto con quello del Consiglio dei Bambini, è condivisibile e più avanti, appena i tempi lo permetteranno, la attueremo di certo.

Così come attueremo, – ha precisato il sindaco – nonostante il nuovo Consiglio dei Bambini sia ancora in fase di costituzione, l’Ordine del Giorno proposto dal Consigliere Esposito che prevede il regalo dell’iscrizione e della relativa pettorina della Su e Giù ai 18 bambini ancora in carica, da parte dei consiglieri comunali. Un’iniziativa che magari in futuro, – ha detto il sindaco – con dei tempi organizzativi più certi e strutturati rispetto a quelli odierni, potrà consentire all’Amministrazione Comunale di ripetere l’iniziativa in modo più esteso, magari in occasione di quella che sarà, l’anno prossimo, l’edizione numero 49 della Su e Giù, un evento che come ha giustamente sottolineato il consigliere Colagiovanni nel confronto equilibrato e propositivo sviluppato in aula oggi, è una delle manifestazioni che caratterizzano da quasi mezzo secolo la nostra città e il nostro territorio.”