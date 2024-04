Campobasso/ Ancora interventi sul verde pubblico nel centro della città

Continuano gli interventi sul verde pubblico cittadino a Campobasso. E’ terminato in via Garibaldi, nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria a e la caserma del Carabinieri, l’intervento “di riqualificazione estetica e funzionale delle formelle degli alberi, con l’applicazione di telo pacciamente e pietrisco drenante”, come fa sapere sul profilo Facebook l’assessore comunale Simone Cretella.

Lo stesso rende anche noto che lungo questo tratto di strada negli anni sono stati sostituiti gli alberi di Ligustro con 16 nuove piante di Prunus Pissardii; il quali ultimi proprio nei giorni scorsi hanno regalato una bella fioritura primaverile.