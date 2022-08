Campobasso/ Ambulante extracomunitario aggredito e malmenato in pieno centro

Primi risocntri dalle telecamere di sicurezza per permettere di individuare i responsabili di una violenta aggressione ai danni di un ambulante extracomunitario a Campobasso in pieno centro.

Sembra che il giovane malcapitato, impegnato nella vendita delle rose, sia stato preso a calci e pugni nel tunnel che collega via Palombo a via Pietrunto. A chiedere l’intervento della Polizia sono stati alcuni passanti che, notando il ragazzo in estrema difficoltà, hanno chiesto aiuto agli agenti.

Sul posto anche il 118 che ha prestato soccorso al malcapitato e trasportato in ospedale: diverse le ferite riportate, per lui 30 giorni di prognosi.

Intanto si apprende che sarebbe un cittadino straniero, probabilmente marocchino, l’autore dell’aggressione per un movente che è ancora in fase di accertamento.

foto di repertorio