Campobasso/ Al Teatro Savoia recital del pianista Mossali

Mercoledì 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso, prosegue la stagione concertistica degli Amici della Musica di Campobasso, con il recital del pianista Josef Edoardo Mossali, vincitore nel 2012 del Premio Nazionale delle Arti. Il pianista eseguirà brani di Schumann, Rachmaninov e Debussy.

Josef Edoardo Mossali inizia lo studio del pianoforte con Massimiliano Motterle e successivamente entra nella classe di Marco Giovanetti al Conservatorio Donizetti di Bergamo, dove sta frequentando il biennio ordinamentale dopo la laurea triennale. Inoltre prosegue gli studi all’Accademia di Imola con Boris Petrushansky.

Ha vinto il primo premio in diversi concorsi tra cui la prima edizione di “Lombardia è Musica” e il XV Premio Nazionale delle Arti; il concorso Bach di Sestri Levante, l’International Music Competition di Cortemilia e lo Scarlatti di Carpenedolo (anche premio speciale Scarlatti).

Ha suonato per il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, a Milano per la Società dei Concerti e per la Società del Quartetto, per gli Amici della musica di Firenze, per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica, per la Camerata Ducale di Vercelli nel Viotti Festival, per i Piano Festival di Barletta e di Pescara, per Rai Radio 3 e per Rai 1.

Solista sotto la direzione di Pier Carlo Orizio e di Fabrizio Maria Carminati, ha collaborato con diverse orchestre tra cui la Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, I Virtuosi Italiani e l’Orchestra del Conservatorio Donizetti di Bergamo.

Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM.

Programma

ROBERT SCHUMANN – Fantasia op. 17

CLAUDE DEBUSSY – da Masques Très vif et fantasque

CLAUDE DEBUSSY – Isle joyeuse

CLAUDE DEBUSSY – Dai Dodici studi dedicati alla memoria di Frédéric Chopin n. 11 Pour les arpèges composés

CLAUDE DEBUSSY – Dai Dodici studi dedicati alla memoria di Frédéric Chopin n. 5 Pour les octaves

SERGEJ RACHMANINOV – Sonata n. 2 op. 36, revisione del 1931