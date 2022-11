Camobasso/ Aveva una grave emorragia, paziente trasferito in elisoccorso dal Cardarelli al Gemelli di Roma

La rapidità nell’ effettuare cure mediche a volte può salvare una vita; la situazione era grave e non c’era tempo da perdere. Per questo motivo un uomo è stato trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma, dopo diverse ore passate in Pronto Soccorso al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di un sessantenne di un centro in provincia di Campobasso, in gravi condizioni per un’emorragia interna.

L’uomo è stato così portato dal Pronto Soccorso in ambulanza e poi trasferito a Roma in elicottero.

Foto di repertorio