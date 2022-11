Politica/Senato,Cavaliere: “Lotito vicepresidente della Commissione Bilancio, una garanzia per l’Italia e il Molise” 

Riceviamo e pubblichiamo

“Esprimo viva soddisfazione per l’elezione del senatore Claudio Lotito a vicepresidente della commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato. Si tratta di un settore strategico, fondamentale per lo sviluppo e il futuro del Paese e questa è di sicuro una buona notizia anche per il Molise.

Sono convinto che Lotito, che è anche capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, saprà svolgere tali compiti con la capacità, determinazione e passione che lo contraddistinguono da sempre e che gli consentiranno di raggiungere risultati davvero importanti”.

Lo dichiara in una nota l’assessore regionale di Forza Italia Nicola Cavaliere