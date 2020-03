Bojano e Sepino: supporto aereo dei Carabinieri per il controllo del territorio

Nella giornata di domani, 21 marzo 2020, dalle 10.20 alle 10.50 in BOJANO, il personale della Compagnia di BOJANO impiegato in un posto di controllo presso nei pressi del supermercato LIDL di Bojano (via Molise, all’altezza del passaggio a livello), beneficerà del supporto aereo fornito da un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

Alle successive ore 11.00, il posto di controllo si sposterà in Sepino, presso l’area Prozzo, nei cui pressi l’elicottero atterrerà per una sosta tecnico-operativa di circa 30 minuti.