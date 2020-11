Chiusura per operazioni di sanificazione al Comune di Baranello per un caso sospetto di Covid tra i dipendenti comunali. Lo rende noto il sindaco di Marco Mario.

Il sindaco precisa anche che per sanificazione uffici è prevista la chiusura temporanea degli stessi nei giorni prestabiliti, di contro smentisce che il personale in servizio all’ufficio postale di Baranello sia risultato positivo al Covid.