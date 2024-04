Aumento temporaneo del massimale per i pediatri di Campobasso

Ciascun pediatra di Campobasso potrà accogliere 88 nuovi pazienti.

A fronte del collocamento in quiescenza di uno dei professionisti del settore, infatti, l’ASReM si è attivata per garantire la copertura assicurando il servizio a tutti i minori (fino a 14 anni, estendibile a 16 anni).

È stato così aumentato, temporaneamente, il massimale per i pediatri afferenti al Distretto di Campobasso nella misura del 10%, per un totale di 968 assistiti per professionista.

La scelta e revoca del PLS è effettuabile presso la sede ASReM del capoluogo.

In risposta ai genitori preoccupati per la mancata assistenza ai propri figli, l’Azienda Sanitaria ribadisce che ‘la disponibilità di posti è ampia e che ciascun minore avrà il proprio pediatra di riferimento a seguito della scelta’. Saranno giorni di affollamento nei locali di via Ugo Petrella per eseguire tale operazione, ma l’ASReM sta incrementando il personale e predisponendo aperture straordinarie degli sportelli per rispondere alle esigenze dei cittadini.