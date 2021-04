Annuario (FdI): centro storico di Campobasso, abbandonato sempre più a se stesso

Una situazione non più sostenibile. E’ quella del centro storico di Campobasso, abbandonato sempre più a se stesso. La denuncia arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, che ha presentato un’interrogazione che sarà discussa nel corso del prossimo Consiglio comunale di Palazzo San Giorgio.



“Le lamentele sono quotidiane – si legge nell’interrogazione – La situazione del centro storico è di degrado e abbandono. Torno su una questione annosa, sulla quale c’erano già state ampie rassicurazioni da parte della maggioranza di governo di questa città”.



“Lo stato della pavimentazione mette a serio rischio l’incolumità di automobilisti nelle zone aperte al traffico e dei pedoni – rimarca Annuario – In diverse zone i sampietrini, divelti da tempo, hanno creato enormi buche. Le basole rialzate sono molto pericolose”.

Annuario, nell’interrogazione, chiede al sindaco e all’assessore al ramo le modalità e la tempistica dei necessari interventi, indispensabili sia per i cittadini ma anche per gli eventuali turisti, in vista dell’arrivo dell’estate