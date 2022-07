Annosa questione degli Usi Civici/Petrella Tifernina, alienazione al Comune di soprassuoli forestali

Ultimi giorni per presentare la manifestazione d’interesse per i terreni ricadenti nella zona speciale “Boschi di Castellino e Morrone”

Scade il 27 luglio 2022 l’avviso pubblico del Comune di Petrella Tifernina per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’alienazione al Comune di soprassuoli forestali ricadenti all’interno della zona speciale di conservazione denominata “Boschi di Castellino e Morrone”, in agro del Comune di Petrella Tifernina.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/06/2022 è stato disposto di demandare al Responsabile del Procedimento la predisposizione ed indizione di un’apposita procedura di manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire offerte di vendita di terreni siti nel territorio del Comune di Petrella Tifernina; nello specifico, l’avviso fa riferimento a terreni preferibilmente contigui al patrimonio forestale di proprietà comunale, costituiti da uno o più particelle catastali adiacenti tra di loro, ovvero non eccessivamente frammentati dal punto di vista spaziale, ricadenti all’interno di un’area naturale ad elevata valenza ecologica, di superficie non inferiore a 04.00.00 ettari.

Il terreno che l’amministrazione intende acquisire sarà adibito al fine di risolvere l’annosa questione dei terreni gravati da usi civici, secondo le disposizioni di legge che consentono ai Comuni i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute – nei casi di terreni appartenenti al demanio civico in situazione di accertata e irreversibile trasformazione – in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente.

Chiunque abbia interesse (soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica) potrà presentare la propria manifestazione di interesse compilando e sottoscrivendo l’allegato all’avviso pubblico reperibile sul sito del Comune di Petrelle Tifernina entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27/07/2022. La consegna deve avvenire a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Petrella Tifernina, in busta chiusa e sigillata recante all’esterno specifica dicitura.

Tutte le informazioni e i dettagli dell’avviso sono reperibili sul sito del Comune di Petrella Tifernina accedendo da questo link: http://www.comune.petrellatifernina.cb.it/petrella/po/mostra_news.php?id=116&area=H