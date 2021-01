Analizzata la spesa in materia ambientale

di Massimo Dalla Torre

L’anno 2020 è decisamente sfavorevole per l’ammontare della spesa ambientale delle amministrazioni italiane. Questo è, quanto si legge in uno studio sull’ambiente che sottolinea che rispetto al 2020 la spesa è diminuita del 5,8% tornando a un valore prossimo a quello del 2018. Il tutto in considerazione che il 65% del totale della spesa, consiste in trasferimenti ad altri operatori economici, principalmente enti pubblici mentre il rimanente è impiegato per personale, acquisto di beni e servizi, acquisto di beni mobili, immobili, macchinari.

Inoltre, sempre nello stesso anno il 64% della spesa ambientale, sia di parte corrente sia in conto capitale, è stato destinato ad interventi di “protezione dell’ambiente” mentre la quota rimanente è stata riservata ad interventi di “uso e gestione delle risorse naturali”, volti a salvaguardare l’ambiente da fenomeni di esaurimento delle risorse naturali.

Nello studio è esaminata in maniera dettagliata soprattutto la spesa ambientale delle singole amministrazioni italiane, comprensive sia delle spese per attività e interventi realizzati direttamente, sia delle spese per finanziare interventi di tutela dell’ambiente di altri operatori pubblici e privati per un ammontare complessivamente a 5.094 milioni di euro, con una incidenza sul Pil dello 0,30%, aggiungono gli analisti.

Andando a guardare le analisi si nota che le amministrazioni del Nord-ovest e del Centro, hanno destinato la quota maggiore delle proprie spese ambientali a interventi per la tutela della biodiversità e del paesaggio, mentre nel Nord-est la quota maggiore della spesa, pari al 25%, è stata destinata a interventi di protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie.

Infine nel Mezzogiorno il 45% del totale della spesa ambientale si ripartisce in ugual misura tra interventi di protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie ed interventi di gestione delle risorse idriche. Dati e percentuali che, dal punto di vista analitico, sono altamente indicativi, in quanto, permettono un confronto di spesa annuale che serve per misurare la sensibilità ambientale.