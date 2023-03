Amorosa: completamento di messa in sicurezza del primo tratto stradale della collina Monforte

La seduta del Consiglio Comunale di Campobasso di ieri mattina è stata l’occasione, per l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, per relazionare in merito al procedere dei lavori di completamento di messa in sicurezza del primo tratto stradale della collina Monforte.

“Le lavorazioni finora eseguite sul primo tornante, – ha dichiarato l’assessore Amorosa rispondendo a un’interpellanza in merito della consigliera del PD, Bibiana Chierchia – fino al sopraggiungere delle condizioni meteorologiche avverse del mese di gennaio/febbraio, sono state numerose e di estensione non trascurabile. Hanno riguardato il ripristino completo del muraglione che corre sul lato destro della salita, con un meticoloso lavoro di pulitura, smontaggi, introduzione di nuovi conci, ricostruzione e messa in sicurezza dei paramenti e realizzazione del cordolo sommitale.

Successivamente – ha aggiunto l’assessore – è stata realizzata la fondazione del marciapiede, fronteggiando notevoli difficoltà (non tutte prevedibili) legate principalmente a criticità puntuali del terreno di sottofondo e alla presenza di una fitta rete impiantistica sotto la strada esistente che ha richiesto interventi di precisione impedendo, sovente, l’ausilio di mezzi meccanici a favore di lavorazioni a mano,

Tutto ciò tenendo conto dell’impossibilità di chiudere il traffico, anche solo temporaneamente, per eseguire le operazioni di scarico dei materiali, di montaggio delle armature e di getto dei calcestruzzi.

Il completamento degli interventi al primo tornante – ha poi affermato Amorosa – sarà effettuato non appena le condizioni climatiche lo consentiranno. Infatti, la pavimentazione del marciapiede sarà costituita da un tappetino in graniglia naturale di alto pregio le cui prestazioni visive (cromatismi, trama e continuità) e le prestazioni meccaniche (resistenza, antiscivolo, permeabilità, risposta alle variazioni termiche ecc.) possono essere garantite e certificate a norma di legge solo se la posa avviene in condizioni termo-igrometriche specifiche. In definitiva, la pavimentazione sarà realizzata appena le temperature minime in loco supereranno – costantemente, nelle ore diurne e notturne – la soglia richiesta dal fornitore.

Ho premura di sottolineare – ha detto in conclusione Amorosa – che la viabilità circostante l’area di cantiere è temporaneamente regolata da una segnaletica che, seppure provvisoria, è scrupolosamente posizionata ed esaustiva nelle indicazioni, ragion per cui l’eventuale transito contromano è imputabile esclusivamente alla negligenza degli automobilisti.”