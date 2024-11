Ambulatorio di ortopedia attivo nel distretto sanitario di Isernia

Una ulteriore offerta alla popolazione della provincia pentra. Presso il distretto sanitario di Isernia è partito l’Ambulatorio di Ortopedia che espleterà le attività su tutto il territorio di competenza osservando il seguente orario:

– Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 15:00, martedì dalle ore 8:00 alle 14:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00 e venerdì dalle ore 8:00 alle 14:30, alla Casa della Salute di Venafro;

– Mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00 al Poliambulatorio di Isernia;

– Giovedì dalle ore 8:30 alle 14:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 al Poliambulatorio di Agnone.

Le prestazioni di visite, controlli e medicazioni, saranno erogate previa prenotazione al CUP regionale.

L’Ambulatorio di ortopedia rappresenta, quindi, un traguardo importante per le comunità locali: una medicina del territorio sempre più vicina ai cittadini, nell’ottica di una sempre più efficace ed efficiente garanzia di cure, ma anche una maggiore definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell’assistenza come indicato dal DM 77/2022.

A questo continua a rispondere il Distretto Sanitario di Isernia, gestito dal direttore Lucio De Bernardo, pronto a promuovere la mission dell’ASReM volta ad assicurare che tutta la popolazione molisana usufruisca di una sanità certa e sicura.