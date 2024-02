Ambiente/ Campobasso, si piantano nuovi alberi

Campobasso, continua l’azione di potenziamento del verde cittadino. La notizia sul profilo Facebook dell’Assessore comunale, Simone Cretella.

“Continua l’attività di #forestazioneurbana presso parchi ed aree verdi della città- si legge testualmente -15 nuovi alberi (Tigli, Aceri, Liriodentri e Liquidambar) messi a dimora presso il parchetto di via Alfieri, presso il parco S. Pietro di via Basilicata e presso il parco di via Lombardia adiacente le “Cime”.

Trattasi di tre aree verdi non sempre adeguatamente valorizzate nel passato- conclude Cretella – ma che, negli ultimi anni, hanno ritrovato dignità e fruibilità attraverso diversi interventi di manutenzione straordinaria, nonché riqualificazione del verde e ripopolamento arboreo”.