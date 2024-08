A Campobasso servizi per la movida cittadina disposti dalla Questura anche nel periodo di Ferragosto

Prosegue anche nel Capoluogo l’intensificazione dei servizi dedicati alla movida cittadina nonostante il periodo di ferie abbia determinato una ridotta presenza di avventori nei bar e nei locali pubblici della città.

Dal mese di luglio, anche in collaborazione con la Polizia Municipale di Campobasso, sono stati infatti attuati mirati servizi in fascia serale per garantire una maggiore presenza di equipaggi della Questura impegnati in attività di pattugliamento appiedato nelle zone di Campobasso particolarmente interessate dalle iniziative di intrattenimento o di richiamo per i giovani.

Grazie all’implementazione dei controlli ed alla luce della recente regolamentazione delle attività di somministrazione adottata dall’Amministrazione comunale, nell’ultimo mese si sono registrate solo sporadiche circostanze che hanno richiesto l’intervento degli equipaggi della Squadra Volante in queste serate estive. Episodi comunque non legati al fenomeno della cosiddetta malamovida bensì determinati da questioni di viabilità ovvero connessi a problematiche riguardanti la sfera personale dei soggetti coinvolti.

Particolare interesse ha suscitato da ultimo l’episodio di imbrattamento del muro perimetrale di un noto istituto scolastico del centro cittadino. Gli accertamenti condotti dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consentito di attribuire la responsabilità del gesto ad una persona anziana residente nel Capoluogo, escludendone la riconducibilità ai giovani frequentatori della zona.

Nell’ambito delle misure di prevenzione, dall’inizio del mese di agosto, la Divisione Polizia Anticrimine ha consentito l’adozione da parte del Questore di un ammonimento per violenza domestica e di 7 fogli di via obbligatori da vari Comuni della provincia di Campobasso.

Nelle serate del 14 e del 15 agosto, oltre che sulla costa, saranno attuati ulteriori servizi congiunti tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri anche nel Capoluogo al fine di intensificare l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati durante il Ferragosto.

L’invito ai cittadini è di privilegiare in questo periodo generalmente dedicato allo svago sane forme di divertimento e di stare insieme, con un’attenzione particolare al mondo dei giovanissimi da parte del contesto familiare, per evitare comportamenti che possano mettere a repentaglio l’incolumità propria e degli altri, soprattutto in relazione all’abuso di sostanze alcoliche.