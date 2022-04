A Campobasso Le Giornate della Salute Globale il 9 e il 10 aprile

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, che ricorre il 7 Aprile 2022, la

Commissione Salute Globale e la Commissione Giovani Medici dell’OMCeO di

Campobasso organizzano l’evento Le Giornate della Salute Globale che si terrà il 9 e il

10 aprile.



Il 9 aprile sarà dedicato al confronto nella professione con una tavola rotonda nella

sede dell’Ordine. Un focus sullo stato della salute globale in pandemia l’apporto di

medici provenienti dall’Unimol e dall’Asrem.



Domenica 10 aprile sarà dedicata al territorio, con prestazioni gratuite per i

cittadini: screening glicemia, misurazione pressione, consulenze specialistiche di

medicina generale, pediatria, odontoiatria, nutrizione, psichiatria. Tutto in piazza

Municipio, con il patrocinio del Comune di Campobasso, dalle 9 alle 13.



La Giornata Mondiale della Salute mira a sensibilizzare la comunità internazionale

sull’importanza del libero ed equo accesso, per tutti, a cure di qualità. “La salute globale è

un diritto umano fondamentale – ha dichiarato Laura Di Florio, consigliera OMCeO

Campobasso e referente Commissione Salute Globale – E l’organizzazione di queste due

giornate nasce proprio dall’esigenza di garantire visite specialistiche ed esami di screening

a chi non ha potuto eseguirli nel periodo pandemico, per il mancato accesso agli

ambulatori o per problematiche economiche o sociali.

Dall’inizio della pandemia ad oggi è

stata rilevata infatti un’importante contrazione di nuove diagnosi e trattamenti, che si

aggiunge alle conseguenze fisiche provocate dalla malattia stessa. Vanno inoltre

considerate le conseguenze della quarantena sul benessere psicofisico generale che sono

state notevoli, su adulti e bambini. La pandemia ha inciso pesantemente sulla popolazione

pediatrica, ha alterato le abitudini dell’alimentazione, dell’attività fisica, del sonno, con

conseguenze fisiche e psicologiche di grande rilievo”.



Da qui l’esigenza di scendere in campo per fornire un’opportunità in più, con

un’organizzazione non indifferente che ha coinvolto professionisti, istituzioni ed

associazioni. Tutto è stato realizzato infatti con Avis, Admo, Croce Rossa e Aido. Per

un’azione vera di prossimità, che è la base del mandato del medico.