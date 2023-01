A Campobasso arriva la “Befana dei bambini”

Domani, venerdì 6 gennaio, torna a scendere in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, direttamente da Palazzo San Giorgio, la “Befana dei bambini”.

Il tradizionale appuntamento, dopo la pausa degli ultimi due anni causata dal Covid, torna ad animare la mattina dell’Epifania a Campobasso, grazie alla collaborazione tra Comune di Campobasso e gli uomini del Comando di Campobasso dei Vigili del Fuoco.

La Befana, come è oramai consuetudine, scenderà dall’alto di Palazzo San Giorgio per regalare ai bambini e alle loro famiglie dolci e caramelle.

L’evento, inserito negli appuntamenti del cartellone natalizio organizzato dal Comune di Campobasso, vedrà in piazza anche i volontari del Comitato Provinciale di Campobasso della Croce Rossa Italiana, come “aiutanti” della tanto attesa Befana.

L’appuntamento, quindi, per grandi e bambini è fissato per venerdì 6 gennaio, alle ore 10.30, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso.