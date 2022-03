Coronavirus, ancora un decesso al Cardarelli

Non si arresta,purtroppo, la lista dei decessi per Covid in Molise: non ce l’ha fatta un uomo di 89 anni di Acquaviva Collecroce, che era ricoverato nel reparto Anziano Fragile.

Ci sono 3 nuovi ricoveri: pazienti di Castelpetroso, Torella del Sannio e Guardialfiera.

I ricoverati totali salgono a 22, di cui 6 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “Anziano Fragile” e 1 in Terapia Intensiva.

Sono 451 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2483 tamponi processati.

Sono 355 i guariti di oggi.