Corso di formazione online per Tutor ADHD /Riconosciuto dal Miur /Approfitta della promozione

Conoscere il Disturbo per aiutare lo studente

L’Ente Terminus, grazie alla convenzione con Sapere Più, Ente accreditato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, propone questo corso di formazione finalizzato all’acquisizione delle competenze educative necessarie per dare un aiuto concreto ai bambini ed ai ragazzi con ADHD.



La formatrice spiega in maniera semplice, ma approfondita, che cosa sia il Disturbo dell’attenzione, a partire dalla sua definizione clinica, per giungere alle linee di intervento a scuola e a casa.

Il Corso è corredato di un video esplicativo per la lettura della Diagnosi clinica e di uno studio di Caso completo: interpretazione della Diagnosi ai fini didattici, stesura guidata di un PDP e proposta di attività didattiche.



È attivo un Forum per porre domande alla formatrice.

L’Attestato viene rilasciato dopo aver effettuato un Test a risposte chiuse.

Il Corso è fruibile online, liberamente, senza date prefissate e senza scadenza.



Destinatari

Il Corso è destinato ad Insegnanti curricolari e di sostegno ed al personale educativo della Scuola del Primo e del Secondo Ciclo di Istruzione.

È utilissimo per i Tutor dell’Apprendimento e per tutti coloro che lavorano a contatto con bambini e ragazzi in contesti educativi.

Obiettivi

Apprendere in maniera semplice, ma rigorosa, anche attraverso numerosi esempi, che cosa sia l’ADHD, in cosa consiste il percorso diagnostico e quali Test diagnostici specifici devono essere utilizzati.



Affrontare la tematica relativa all’intervento psicologico, educativo ed eventualmente farmacologico.



Suggerire le corrette strategie, gli strumenti pratici e le misure per personalizzare l’intervento a scuola e sostenere l’alunno a casa.



Favorire l’inclusione attraverso l’utilizzo di attività mirate, come ad esempio la Token Economy di gruppo e fornire un esempio esplicativo concreto attraverso uno studio di Caso reale.

Mappatura delle Competenze

Comprendere le dimensioni del Disturbo da Deficit di attenzione e la sua pervasività



Conoscere gli elementi clinici che ne costituiscono il percorso diagnostico di base



Progettare e realizzare l' intervento educativo sia individualmente, che nell'ambito del gruppo classe



Adottare strategie idonee e scientificamente sostenibili per incrementare l'attenzione e le abilità metacognitive rispetto ad apprendimento e comportamento



rispetto ad apprendimento e comportamento Adottare un’ottica creativa ed inclusiva nel personalizzare la didattica.

Struttura

Il Corso è strutturato in 5 MODULI

MODULO 1: Cos’è l’ADHD

Fattori che contribuiscono alla genesi del disturbo

Psicologia dei soggetti con ADHD

ADHD e comorbilità. La casistica es. DSA, DOP, autismo, plusdotazione

Traiettorie evolutive

Quando c’è un PEI e quando un PDP?

MODULO 2: La Diagnosi di ADHD

L’ADHD come disturbo evolutivo: livelli di gravità ed età della diagnosi.

Chi fa la diagnosi e come si diagnostica un ADHD? Gli strumenti

Descrizione strumenti diagnostici

Una Valutazione – Danilo, 2° Superiore

1 Allegato: PDF della Valutazione

MODULO 3: L’intervento psicologico, educativo e farmacologico nell’ ADHD

L’importanza della collaborazione tra psicologo, famiglia e scuola

Parent training: il supporto dello psicologo ai genitori

Training individuale per l’autoregolazione del comportamento

Trattamento farmacologico: In cosa consiste? Quando è necessario? Chi lo monitora? Funziona?

A scuola e a casa: obiettivi strategici del supporto all’alunno con ADHD

MODULO 4: La gestione del bambino con ADHD a scuola e a casa

Strumenti e strategie per sostenere l’organizzazione, l’attenzione e la riflessione a scuola e a casa

Personalizzazione della didattica per l’alunno con ADHD

Gestione del comportamento a casa e a scuola

Supporto all’autostima, alla gestione emotiva e alle relazioni sociali

9 Allegati: 4 Schede per l’osservazione in classe + Scheda per i problemi matematici + Calciatori + Calendario settimanale mattina + Calendario settimanale pomeriggio + Guida ai Calendarii settimanale mattina/pomeriggio

MODULO 5: Studio di un caso: Angelo – Secondaria di Primo grado, classe Prima



Profilo clinico: ADHD di tipo prevalentemente disattento con Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia.

Pregresso Disturbo del Linguaggio



Obiettivi didattici perseguiti nelle attività:

Metodo di studio: atomi e molecole

Aritmetica: i numeri primi

Inglese: il Present Continuous

Obiettivo trasversale a tutte le attività didattiche: utilizzare strategie per supportare le difficoltà attentive.



Contenuti:

– Slide di presentazione del caso

– Video con analisi e commento della Valutazione + documento in pdf

– Video della compilazione guidata del PDP + documento in pdf

– 3 video di attività didattiche + slide + 9 allegati:

Atomi e molecole

I Numeri Primi

Present Continuous

Bibliografia Generale (testi e siti)

Test finale

Una volta acquistato il Corso, i video e i materiali saranno sempre disponibili e consultabili in qualsiasi momento.

Il Corso è fruibile online, liberamente e senza date prefissate.

Presente anche un Forum che permette di porre domande relative alle Video Lezioni contenute nel Corso.



Relatrice

Dott.ssa Benedetta Frigerio, Psicologa e Tutor dell’Apprendimento con bambini e ragazzi con BES (DSA, deficit cognitivi, ADHD).

Lavora con bambini della Primaria e con ragazzi della Secondaria di I e II grado, con DSA e ADHD, curando gli aspetti motivazionali e potenziando le abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi didattici.



Attestato

Sapere Più è Ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola.

A tutti i corsisti viene rilasciato un Attestato finale riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 che certifica 60 ore di formazione.



Costo e modalità di pagamento

