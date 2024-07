“Se ami il parco dillo in molisano”. Il parco archeologico di Sepino lancia la Fidelity Card

Possibilità di vivere 365 giorni all’anno uno dei luoghi più belli della regione: un invito rivolto a chi vive il territorio ma anche ai tantissimi molisani sparsi in ogni angolo della Terra che intendono supportare il Molise e, in particolare, un luogo simbolo della cultura molisana: il Parco Archeologico di Sepino.

Con questi presupposti il Parco lancia ufficialmente una campagna di comunicazione sulla Fidelity Card e lo fa in modo originale e con grande senso di appartenenza: tre immagini simbolo del Parco e tre proverbi in molisano e in slang americano. Un invito non solo a chi ha la concreta possibilità di vivere il Parco Archeologico di Sepino tutte le volte che vuole, ma anche per chi intende sostenerlo con una donazione simbolica come i tantissimi molisani nel Mondo.

La Fidelity Card è nominale e può essere acquistata al costo simbolico di 20 euro: con l’acquisto della carta fedeltà il visitatore potrà accedere al Parco Archeologico di Sepino per un intero anno solare usufruendo di tutti gli spazi interni ed esterni del sito. Un modo intelligente per frequentarlo con assiduità e, allo stesso tempo, vigilare sulla qualità dei servizi offerti. Con un piccolo contributo il Parco Archeologico di Sepino potrà contare su un concreto supporto e ottimizzare la gestione del decoro pubblico, la cura del patrimonio archeologico e architettonico e la gestione del verde. Il lancio della Fidelity Card è stato introdotto all’inizio del 2024 quando il Parco Archeologico di Sepino si è dotato, per la prima volta, di un biglietto a pagamento. Proprio poche settimane fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento culturale “Una Piano Per Sepino” di Direttore del PARS, Enrico Rinaldi, ha annunciato i primi incoraggianti risultati, finalmente certificati e ufficiali: ben 13mila ingressi nei primi sei mesi del 2024 al Parco Archeologico di Sepino. Un numero destinato a crescere anche grazie ad azioni di promozione come quello della Fidelity Card.

La Card potrà essere acquistata in loco, con carte di pagamento o banconote, presso i due punti di biglietteria presenti all’interno del Parco (area uffici Porta Terravecchia e infopoint Museo della città e del territorio) oppure online tramite l’app, recentemente aggiornata, Musei Italiani con successiva validazione del personale di accoglienza e vigilanza del Parco, a questo link: https://portale.museiitaliani.it/b2c/buyTicketless/a639d010-c802-4fad-a062-6241a259d796

Tante le possibilità di raggiungere il Parco, specialmente nel mese di agosto: molti “molisani non residenti” torneranno a casa per le vacanze estive senza tralasciare il ricco cartellone culturale con il Parco che ospiterà concerti e performance teatrali di tre eventi: Un Piano per Sepino, Le Narrazioni di San Lorenzo e Tra Antiche Mura.