“Macchia DiVino: Un viaggio enogastronomico nel cuore delMolise”

“L’evento annuale celebra la cultura del vino e i prodotti locali nel suggestivo

borgo medievale di Macchia d’Isernia”.



Il borgo medievale di Macchia d’Isernia si prepara ad accogliere la 50^ edizione di

Macchia DiVino, un evento imperdibile che celebra i vini e i prodotti molisani. Dal 28

settembre al 1 ottobre, gli appassionati di vino e gastronomia avranno l’opportunità di

immergersi in un viaggio enogastronomico indimenticabile.

Macchia DiVino è un appuntamento annuale che celebra i tesori enologici della

regione Molise, offrendo un’esperienza unica per scoprire i vini premiati e la cultura

locale. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare i vini vincitori

del Premio Ercole 2023, il primo ed unico concorso enologico della regione

organizzato da Comune di Macchia d’Isernia, Pro Loco Maccla e Camera di

Commercio del Molise che vedrà come ospite Davide Gangi, Presidente

dell’associazione Vinoway nonché CEO di Vinoway Italia Srl, azienda che si occupa di

comunicazione e marketing nel settore enologico ed organizza il prestigioso concorso

Vinoway Selection.



Il programma di Macchia DiVino comprende una serie di attività coinvolgenti. Tra

queste, convegno e cena a cura dell’Accademia Italiana della Cucina e ONAV

Campobasso, degustazioni libere, premiazione del concorso enologico, una sfilata di

carri allegorici e gruppi folkloristici, passeggiate nella natura e un percorso

enogastronomico all’interno del borgo medievale. Gli organizzatori hanno inoltre

annunciato un concerto serale dei MODENA CITY RAMBLERS, che renderà ancora

più speciale questa edizione.



Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà il percorso enogastronomico, dove chef

professionisti dell’Associazione Cuochi Provincia di Isernia prepareranno piatti prelibati

abbinati ai vini vincitori del Premio Ercole 2023 grazie all’AIS Molise. I partecipanti

avranno l’opportunità di sperimentare i sapori autentici della regione, creando

abbinamenti gastronomici unici e indimenticabili anche in versione gluten free grazie

alla storica collaborazione con Associazione Italiana Celichia Molise.

“Macchia DiVino è un’occasione unica per scoprire i tesori enogastronomici della

nostra regione”, ha dichiarato il sindaco di Macchia d’Isernia, Giovanni Martino.

“Questo evento celebra la cultura del vino e la passione dei produttori locali. Siamo

orgogliosi di ospitare la 50^ edizione di Macchia DiVino e di condividere con i visitatori

tutto ciò che il Molise ha da offrire.”

L’evento attira visitatori anche da fuori regione, offrendo loro l’opportunità di scoprire la

bellezza del borgo medievale di Macchia d’Isernia e di immergersi nella cultura locale.

Macchia DiVino è diventato un punto di riferimento per gli amanti del vino e della

gastronomia, che desiderano vivere un’esperienza autentica e indimenticabile.

Non perdete l’occasione di partecipare alla 50^ edizione di Macchia DiVino e di creare

ricordi indelebili nel cuore del Molise. Questo evento rappresenta un’opportunità unica

per scoprire i migliori vini della regione, assaporare piatti prelibati e immergersi nella

cultura enogastronomica locale.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, visitate il sito web

bit.ly/50MacchiaDiVino