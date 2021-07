Trasferta in Abruzzo per i laboratori didattici Ambiente Basso Molise

Al centro del golfo d’oro, immerso dal verde di un parco ed a due passi dal mare, si è svolto nel pomeriggio di ieri (06 luglio 2021) presso l’Hotel Perrozzi di Vasto il laboratorio didattico “conchigliando”. Al laboratorio hanno partecipato 31 ragazzi/e dai 5 ai 10 anni, giovani allievi ospiti della struttura, che hanno potuto apprendere e divertirsi con i volontari di Ambiente Basso Molise. Capeggiati dal presidente Lucchese, Giulia D’Antonio, Cinzia Vizzarri e la giovanissima Ilaria, hanno cercato di far comprendere agli allievi l’importanza delle conchiglie nel mondo attuale.

La diversità di specie, le dimensioni, i colori e le loro caratteristiche sono state al centro del laboratorio, riconducibile ad un unico denominatore: la biodiversità. “Creatività, educazione e rispetto per l’uomo e l’ambiente, sono alcuni dei concetti che spesso si intrecciano nei nostri laboratori e sono le basi da cui muoviamo per la progettazione delle nostre attività.

Il compito centrale per noi Volontari è aiutare bambini e ragazzi a scoprire e comprendere il mondo circostante utilizzando i linguaggi e le modalità espressive ad essi più congeniali, stimolando un processo di scoperta, di curiosità e favorendo lo sviluppo del potenziale creativo insito in ognuno. I bambini e i ragazzi, se sono aiutati ad avere momenti che favoriscano in loro l’emergere di un atteggiamento creativo e positivo, possono diventare adulti capaci di mutare la società proprio perché sanno usare la propria immaginazione e vedere altri mondi possibili, come quello possibile, di avere al centro del mondo la biodiversità”.