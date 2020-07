Tragedia a Termoli: 55enne campobassano muore annegato

Una tragedia si è consumata a Termoli, in zona Lungomare Nord, un 55enne di Campobasso nel pomeriggio di oggi è morto annegato, in mare agitato.

Il bagnino si è tuffato ma non è riuscito a raggiungere in tempo il 55enne. Riportato a riva si è rivelata inutile la rianimazione del 118, che ha potuto solo certificare il decesso. La salma si trova presso l’obitorio del San Timoteo, in attesa della decisione del Magistrato, che potrebbe predisporre anche l’autopsia.

La Capitaeria di Porto sta ricostruendo l’accaduto, dopo aver ascoltato le persone che erano con la vittima, e come da prassi in questi casi è stata aperta una inchiesta.