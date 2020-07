Differenziata/ conferimenti errati sul Lungomare nord: comportamento illecito che comporta un aumento dei costi di gestione

Nella mattinata di lunedì 6 luglio 2020 sul Lungomare Nord di Termoli, la Rieco Sud, insieme ai Vigili Urbani ha riscontrato innumerevoli casi di errati conferimenti dei rifiuti da parte dei condomini e dei residence della zona.



Nello specifico sono stati rilevati sacchi di rifiuti non differenziati presenti all’interno e

all’esterno di tutti i tipi di contenitori, incuranti della corretta separazione delle diverse

tipologie dei rifiuti e del giorno di esposizione degli stessi.



Come si evince dalle foto il risultato è la presenza sulla strada pubblica di diversi rifiuti non conferiti correttamente e di batterie dei contenitori esposte

all’esterno delle aree condominiali, le quali dovrebbero invece trovarsi all’interno.



L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto

dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio; è necessario creare un circolo virtuoso,

perché se il degrado chiama degrado, la cura e il civismo creano attenzione e rispetto.



L’abbandono dei rifiuti, oltre ad essere fonte di degrado per l’ambiente e per la città di

Termoli, rappresenta anche un comportamento illecito che comporta un aumento dei costi

per la gestione dell’igiene urbana che il Comune, e di conseguenza i cittadini, devono

sostenere. L’abbandono, oltre a essere un fenomeno esteticamente deplorevole, produce

un circolo vizioso poiché i luoghi in cui i rifiuti vengono lasciati sono percepiti come zone di

abbandono e diventano inevitabilmente discariche abusive a cielo aperto.