Non si ferma all’alt e fugge ad alta velocità: fermato giovane di Montenero denunciato per possesso di sostanza stupefacente

Non si ferma all’alt dei carabinieri e avvia una fuga folle in scooter, ad alta velocità ed incurante dei passanti. E’ avvenuto a Scerni e protagonista è un 19enne di Montenero di Bisaccia, che ha anche tentato di nascondere poi il mezzo di trasporto per proseguire la fuga a piedi; ma è finito in un vicolo cieco ed è stato bloccato dai militari dell’Arma.

Alla conseguente perquisizione è stato trovato in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente e denunciato alla Procura di Vasto per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre è stato sanzionato per 12.000 euro per guida senza patente e senza assicurazione e casco.

Sono in corso controlli sul ciclomotore per verificarne la provenienza.

foto di repertorio