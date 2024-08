Montemitro: seconda edizione del MAK Festival – Intrecci di lingue popoli e culture

Il 7 e l’8 agosto a Montemitro ci sarà la seconda edizione del MAK Festival – Intrecci di lingue popoli e culture. L’idea nasce dalla volontà dei membri dell’associazione culturale KroaTarantata di istituire un appuntamento dedicato alla diversità linguistica e culturale di tutti i popoli del mondo, con focus verso le minoranze linguistiche in Italia, sotto forma di Festival.



MAK, oltre ad essere l’acronimo di Muzika-Arte-Kultura, in croato molisano e in tutte le lingue slave significa “papavero”. La scelta del papavero è legata al profondo simbolismo di questo fiore. Si tratta di un fiore all’apparenza delicato e fragile che è, però, in grado di crescere nei terreni più impervi. Nella tradizione è, dunque, diventato simbolo di libertà e di capacità di adattamento, nonché di volontà di resistenza.



Lo stesso principio può essere applicato anche al patrimonio culturale di un qualsiasi popolo. Patrimonio che in molti casi risulta essere fragile e a rischio scomparsa, ma che con delle corrette attività di salvaguardia può resistere in qualsiasi situazione.



La tematica del Festival è, quindi, la diversità linguistica e la multietnicità, tratti distintivi anche del patrimonio culturale del nostro paese. Montemitro è, infatti, uno dei quattro paesi presenti in Molise di minoranza linguistica croata: da circa 500 anni gli abitanti parlano un antico idioma croato portato qui da popolazioni dalmate che, per sfuggire all’invasione da parte dell’impero ottomano, si rifugiarono nei nostri territori, al tempo quasi totalmente disabitati. Ogni cultura ha dei suoi tratti caratteristici che cercano di resistere, nonostante le tante difficoltà.



Il MAK Festival vuole, dunque, essere un appuntamento che permetta l’intreccio di popoli, di lingue, di culture diverse e delle loro azioni nell’ambito della musica, della letteratura e dell’arte.

7 AGOSTO

Ore 10:00 | PIAZZA DEL POPOLO: NAUČIMO SE NA-NAŠO | Laboratorio di na-našo per bambini Il croato-molisano, per i locali na-našo, è una delle lingue considerate a rischio di estinzione dall’UNESCO. Sono le nuove generazioni quelle che, soprattutto per la mancanza di scuole nei quattro paesi di minoranza linguistica e per la mancanza di una programmazione politica adeguata, faticano ad apprendere ed a comunicare attraverso questa lingua. E allora perché non organizzare un corso di na-našo per ragazzi e ragazze fino ai 18 anni partendo dal basso? Partendo da quello che i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno sempre insegnato?

Ore 19:00 | TERRAZZA DI VIA CASTELLO

DOKLE KALA SUNDZE |Live Ambient Set con m3rc3.v3cchia

m3rc3.v3cchia è un progetto musicale di improvvisazione libera, che esplora i possibili risultati dell’interazione tra elettronica contemporanea di matrice dark-ambient e musica popolare molisana. Danze e canti della tradizione vengono campionati e manipolati, e trovano nelle texture sintetiche digitali un nuovo luogo di appartenenza senza tempo. Tutto questo in un luogo che si affaccia sulla vallata del Trigno e fa ammirare il tramonto.

Ore 21:30 | SCALE DI VIA CASTELLO

Proiezione cinematografica in collaborazione con Babel Film Festival. Il Babel Film Festival è il primo concorso cinematografico internazionale destinato esclusivamente alle produzioni cinematografiche che guardano e raccontano le minoranze, in particolare linguistiche. Viene organizzato ogni anno a Cagliari. L’evento nasce da una collaborazione in atto tra l’Associazione KroaTarantata e l’Associazione Culturale Babel



8 AGOSTO

Ore 11:00 | CAFFÈ LINGUISTICO LETTERARIO

Inaugurazione mostra “Minoranza assoluta” di José Manuel de Belda Mora

Ore 17:30 | PIAZZA DEL POPOLO

Laboratorio di danze delle minoranze linguistiche del Nord Italia

Ore 18:30 | GIARDINO DELL’EX ASILO

JOKAMO NA PLJOČKE | LABORATORIO DI PLJOČKE PER BAMBINI

Le pljočke sono un gioco tipico di Montemitro. Può essere considerato un antenato delle moderne bocce. Si gioca con pietre piatte e l’obiettivo è avvicinarsi il più possibile al boccino: štrikj. E l’obiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i più giovani a questo particolare gioco tradizionale

Ore 22:00 | PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Erika Petti trio feat Eleonora Moro

Due delle voci molisane più celebri accompagneranno la serata in un viaggio tra musiche e parole di tutto il mondo.

After Party | MAKARSKA11

Dj set delle minoranze linguistiche con dj Spaghetti Spider . Per finire un selection musicale con canzoni di tutte le minoranze linguistiche nel mondo presso il luogo simbolo della resistenza montemitrana: il Makarska11, locale gestito dalla cooperativa di comunità Rika

Durante i giorni di festival e per la successiva settimana sarà possibile prendere in prestito delle macchine fotografiche analogiche per immortalare la vita di paese. Le fotografie verranno esposte durante il MAK Festival 2025

Durante la serata del 7 agosto sarà possibile degustare cibi tipici locali.

Il Festival è stato cofinanziato dal “Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske”, l’ufficio centrale statale per i croati fuori dalla Repubblica di Croazia.