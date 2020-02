I ragazzi dell’Alfano di Termoli vincitori delle selezioni regionali di debate

La squadra di debate dell’IISS Alfano, “Confuto ergo sum”, ha vinto le selezioni regionali delle Olimpiadi nazionali di debate, svoltesi sabato 8 febbraio ad Isernia, qualificandosi per la finale nazionale che si svolgerà a Marina di Massa dal 30 marzo al 3 aprile prossimi. La squadra, formata dagli studenti del liceo classico Chiara Cappella, Sara Leccese, Beatrice Lemme e Giuseppe Terone ed allenata dal prof. Mario Mascilongo, dopo aver concluso a punteggio pieno la fase eliminatoria, ha superato in finale la temibile squadra della scuola ospitante, il Liceo Majorana-Fascitelli di Isernia, che in tutte le precedenti edizioni della selezione regionale si era sempre classificata al primo posto.

A completare il successo della squadra, le ottime prestazioni delle oratrici dell’Alfano, risultate rispettivamente seconda (Beatrice Lemme), terza (Chiara Cappella) e quinta (Sara Leccese) nella classifica individuale. Alla squadra vincitrice le congratulazioni del Dirigente Scolastico, nella certezza che potrà degnamente rappresentare il Molise nella prossima competizione nazionale.