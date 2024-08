Volley/ EnergyTime Spike Devils, oggi al PalaIpia la prima seduta di preparazione dei rossoblù

Oggi ci sarà la ripartenza. Con negli occhi ancora le immagini di un’ultima stagione che ha consegnato la Coppa Italia di serie B ed il salto dalla cadetteria alla massima serie, in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso è giunto il momento di dare il via all’avvicinamento a quella che sarà la prima esperienza nella serie A3 Credem Banca.

Col gruppo che ha già raggiunto (o raggiungerà in queste ore) il capoluogo di regione e che ha visto alcuni elementi già effettuare la visita medica presso l’ambulatorio di medicina dello sport dell’ospedale Cardarelli (struttura frutto della sinergia tra Unimol ed Asrem) coordinato dal professor Germano Guerra, quella di oggi sarà giornata in cui, nel primo pomeriggio, si completerà il percorso di idoneità agonistica per il roster rossoblù.

Poi le attenzioni si sposteranno sul PalaIpia – l’impianto che ha visto l’evoluzione di una stagione da applausi per il club – con un incontro tra squadra, dirigenza e staff alle 18.30 che andrà a precedere l’inizio vero e proprio della seduta previsto per le 19.