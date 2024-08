Calcio, serie C/ Arezzo- Campobasso 1-0

Arezzo

Trombini, Montini, Del fabro, Renzi, Guccione, Pattarello, Catanese, Gigli, Manuli, Coccia, Gucci. All Troise.

Campobasso

Guadagno, Celesia, Pierno, Bosisio, Haveri, Mondonico, Faggioli, Prezioso, Di Nardo, D’ Angelo, Forte R. All Braglia squalificato in panchina De Simone.

Arbitro. Migliorini di Verona. Marcatore al 71′ Gaddini. espulso al 24 Mondonico.

Il Campobasso, ha ingaggiato il terzino Gabriele Morelli dal Gubbio. Al 5′ atterrato Di Nardo in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire. ALl11′ tiro di Faggioli che colpisce il palo esterno, rossoblu che giocano bene. Al 22′ tiro di Guccione che segna 1-0 ma il segnalinee fa annullare per fuorigioco. Al 24′ espulso Mondonico pr fallo su Pattarello ma il giocatore di casa sembrava in fuorigioco, molisani che restano in 10 uomini. Al 30′ esce Faggioli ed entra Scorza, i rossoblu passano al 4-4-2. Al 40′ tiro di Pattarello ma Guadagno blocca la palla.

Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 55′, tiro di Di Nardo fuori, al 60′ ci prova Manuli ma la sfera termina fuori. Al 65′ esce Gucci ed entra Gaddini per i locali, al 70′ esce D’ Angelo ed entra Maldonado negli ospiti. Al 71′ tiro di Gaddini che batte Guadagno:è’ 1-0 in favore dei toscani. Al 80′ tiro di Scorza fuori, al 90′ ci prova Maldonado ma il suo tiro viene ribattuto.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei locali ma gli ospiti hanno giocato bene e senza l’espulsione di Mondonico si poteva anche vincere.

Arnaldo Angiolillo