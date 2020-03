«Statt’ a’ la casa», allenamento a porte chiuse e appello dei giocatori del Campobasso Calcio

Con il comunicato n.273 del 9 marzo 2020, la LND ha deliberato ufficialmente la sospensione del campionato di Serie D fino al 3 aprile 2020 in ottemperanza al DPCM 8.3.2020 e ai protocolli di prevenzione che sono in atto in questo periodo sul territorio nazionale.

Si riprenderà dunque tra circa un mese con le otto gare in programma, che sono ancora in fase di ricalendarizzazione salvo eventuali nuove disposizioni in materia.

In osservanza delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 e successive modifiche del DPCM 8 marzo 2020, la ripresa degli allenamenti dei Lupi di oggi mercoledì 11 marzo, avverrà a porte chiuse a scopo precauzionale. “Chiediamo pertanto ai nostri tifosi – dicono dalla società – di non recarsi al campo durante le sedute di allenamento fino a nuove indicazioni in merito. In questo periodo così delicato, è importante collaborare con la società per rispettare tutte le prescrizioni ministeriali.

Per quanto riguarda le prossime partite, restiamo in attesa della ricalendarizzazione delle ultime otto giornate. Appena avremo informazioni utili, ne daremo immediata e ampia comunicazione.

Forza Lupi!”.

Intanto anche alcuni giocatori del Campobasso calcio hanno girato un video appello per invitare i tifosi a restare a casa in questi giorni con lo slogan «Statt’ a’ la casa>>.