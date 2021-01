Serie D, Girone F: Cyntiaalbalonga – Caampobasso 1-2

Cyntiaalbalonga Santilli, Mazzei, Pace, Di Cairano, Gagliardini, Colacicchi, Panaioli, Van Ransbeeek, Cardella, Oggiano, Maiocchetti.

All Venturi.CampobassoRacicchini, martino, vanzan, brenci, menna , dalmazzi, Bonta’, candellori, Cogliati, esposito, Vitali.All cudini.

Arbitro Burlando di Genova.marcatori al 6 e 48 Candellori al 63 Cardillo.

Finalmente si recupera questa partita dopo ben 4 rinvii , si gioca a genzano un comune

vicino Roma. Al 6 , i lupi sono gia’ in vantaggio,tiro di candellori e palla in rete e’1-0 per i rossoblu,al 20, punizione di esposito ma la palla termina fuori,i molisani, giocano una grande partita e in contropiede falliscono ben due occasioni da goal, i locali sembrano frastornati non si aspettavano un avversario cosi in palla.

Al 36, si fa male Vitali e al suo posto entra Caricati. Finisce, cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0.Nel secondo tempo, Venturi fa entrare Cardillo al posto di Panaioli, ma al 48 , candellori realizza il suo secondo goal con un gran tiro e’ il 2-0 per gli ospiti,

a questo punto sembra fatta ma i locali non ci stanno a perdere e attaccano esponendosi al contropiede avversario.

Al 53 , ci prova Maiocchetti ma il suo tiro termina alto, al 60 fallo di Di Cairano su Esposito,l’arbitro lo ammonisce il giocatore protesta e il direttore di gara lo espelle . I giocatori e i dirigenti laziali protestano con l’arbitro passano cosi ben 6 minuti senza giocare , alla fine la gara riprende ma l’arbitro assegna ben 10 minuti di recupero.

Finisce, cosi questa interminabile partita , con i giocatori stanchi ,una gara che i lupi hanno meritato di vincere se gioca sempre cosi il Campobasso non avra’ problemi ad affrontare qualsiasi avversaria. Arnaldo Angiolillo