Medico finisce nella morsa di una coppia di truffatori. I carabinieri arrestano la coppia

Un caso di estersione ai danni di un professionista, è stato oggetto di una operazione dei Carabinieri di Campobasso, dietro denuncia della stessa vittima.

Lunedì 25 gennaio il medico si è recato presso gli uffici della caserma di Campobasso per sporgere denuncia. I fatti: il medico legale, era stato contattato dalla coppia perché avrebbe dovuto istruire una pratica per il riconoscimento di invalidità civile della donna. Quest’ultima riferisce al medico che è in difficoltà economiche e così il professionista decide di non chiede alcuna somma di danaro. Poi la stessa donna, in periodo natalizio chiede soldi al medico, che in buona fede le dà 100 euro, poi sono iniziate richieste ed estorsioni, la coppia è riuscita a spillare al professionista circa 1000 euro.

Fino a che il medico ha deciso di recarsi alle Forze dell’ordine e denunciare, è scattato subito l’intervento dei militari che dopo aver sentito il pm di turno hanno arrestato la coppia, entrambi accusati di estorsione aggravata e ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.