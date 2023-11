Un’occasione per tributare il gusto plauso ad un movimento in continua ascesa. Nasce sotto

questi auspici la prima edizione della festa della pallavolo molisana, organizzata dal comitato

regionale della Federvolley del presidente Gennaro Niro e che sarà celebrata domenica

mattina, dalle ore 11, presso l’auditorium dell’ex Gil a Campobasso.

Una festa che avrà tanti ospiti – istituzionali, politici, sportivi e federali – e due testimonial

d’eccezione come il numero uno federale nazionale Giuseppe Manfredi ed il coordinatore delle

nazionali giovanili maschili Vincenzo Fanizza.

Nel corso della mattinata ci sarà spazio per le premiazioni delle squadre junior e senior

distintesi nel corso della stagione 2022/23, nonché per tutti gli addetti ai lavori che hanno

messo in luce il territorio.

Fari puntati anche sul Club Italia del Sud con la presenza degli altri presidente federali

territoriali del Mezzogiorno e sugli eventi in grado di dare risalto al Molise al centro di una

specifica tavola rotonda.