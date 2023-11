Settima Europea per la Riduzione dei rifiuti 2023 promossa dal Comune di Campobasso e dalla SEa

Con un provocatorio flash mob, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la SEA Servizi e Ambiente, che ha visto la fontana di piazza municipio riempirsi di plastica e di imballaggi di ogni tipo, è stata presentata questa mattina la Settima Europea per la Riduzione dei rifiuti 2023, promossa dal Comune di Campobasso, in collaborazione con la Provincia, ufficio Europe Direct, la SEA e l’associazione Plastic Free.

Un’azione dimostrativa per portare sotto gli occhi di tutti, al centro della città, l’effetto dell’invadenza della plastica derivante dagli imballaggi che quotidianamente produciamo attraverso le nostre scelte, certamente da ripensare, di acquisto e di consumo.

Ricco il cartellone degli eventi in programma: a cura dell’ufficio comunicazione della Sea,

– Per tutta la settimana sarà lanciata la “Merenda Sballata” presso le scuole cittadine interessate dai progetti di educazione ambientale;

– Martedì 21, presso l’Istituto Jovine, incontro di educazione ambientale con Plastic Free;

– Giovedì 23, a cura della SEA, incontro pubblico “Non farti imballare – la strategia delle 3R – Riduci, Riusa, Ricicla, per salvarci dall’invasione degli imballaggi”;

– Venerdì 24 sarà inaugurato il dispositivo Mangiaplastica presso l’istituto Jovine;

– Sabato 25 sarà inaugurata la mostra “Arte buttata Via”, con quadri e stampe recuperate presso l’isola ecologica e che, nel pomeriggio, saranno messi all’asta per raccogliere fondi per l’acquisto simbolico di un albero per la città.

Chiusura degli eventi Domenica 26 con Campobazar, il tradizionale mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, questo mese dedicato anche agli addobbi natalizi.