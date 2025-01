Ori nel nuoto: il Molise si impone a Chieti con i suoi atleti

Una domenica all’insegna del nuoto quella di ieri, 19 gennaio, a Chieti.

Alla Piscina Esa Life si è tenuto il Campionato interregionale Finp Abruzzo-Molise, al quale hanno preso parte anche tre società molisane, i cui atleti hanno sostenuto belle gare portando a casa diversi ‘oro’.

In due hanno partecipato al promozionale cimentandosi nei 25 dorso e 25 stile; l’altro, agonista, si è distinto nei 400 stile e nei 100 rana.

E così: due primi posti per Gaia Verardi della società H2O nei 400 Stile tempo con 06.16.1 e nei 100 Rana con 1.52.1.; Giorgia Di Pasquale ( nella foto), della Scuola Nuoto Isernia, ha conquistato due medaglie d’oro nei 25 dorso con il tempo 2.26.7 e nei 25 stile con 2.46.5 e Davide Vernin, della società ASD Termoli, nei 25 dorso con un tempo di 1.10.8 e 25 stile con 1.39.4 ha strappato altri due oro.

Grande entusiasmo ed infinita soddisfazione sono stati manifestati dalle società partecipanti e dagli stessi atleti che, oltre a gareggiare con estrema professionalità, si sono anche estremamente divertiti.

“Abbiamo ricominciato – ha commentato la delegata FINP molisana, Antonella Ruccolo – speriamo di crescere nelle competenze e nella passione per il nuoto. I nostri giovani campioni già stanno dimostrando che con impegno e dedizione si raggiungono grandi risultati”

Ed immancabili, da parte del presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, i complimenti a Gaia, Giorgia e Davide che con le loro conquiste hanno arricchito il medagliere regionale.