Nuoto\ Tricolori di Lifsaving, l’H2O Sport si fa onore nella Capitale

Grandi riscontri per l’H2O Sport che per la prima volta ha preso parte al Campionato Italiano Lifesaving di Categoria Estivo che si è svolto allo stadio del nuoto di Roma da lunedì 22 a sabato 27 luglio. Alla manifestazione hanno preso parte gli atleti che sono riusciti ad ottenere il tempo limite previsto per i categoria. La società del presidente Tucci ha schierato ben sette atleti che si sono qualificati (durante la Lifesaving Categoria 2° tappa Molise del 21 aprile 2024) che hanno svolto la gara dei 200 metri Nuoto con ostacoli.

Nella categoria cadetti grandissimi risultati per Emanuele Florio che si è qualificato alla finale con il sesto tempo (2’10”18) e ha poi centrato il quinto posto con il tempo di 2’06”64 migliorando di molto il tempo registrato in batteria con una condotta di gara esemplare.

Samuele Di Gregorio ha portato a casa il 18° posto con il tempo di 2’20”35 mentre Andrea Gabriele si è piazzato 23° con il riscontro cronometrico di 2’11”08. Tra gli juniores quindicesima piazza per Alessia Angelicola che ha chiuso in 2’25”80 e trentaduesima posizione per Sofia Rossano in 2’29”78. Nella categoria ragazzi Antonio Tucci conquista un bel quindicesimo posto con il tempo di 2’15”38 e buone cose riesce a fare anche il compagno di squadra Jacopo Marzola che fa registrare il crono di 2’17”96 che gli vale la ventiduesima piazza.

Questo il commento del Presidente Massimo Tucci. “Siamo molto felici di aver qualificato tanti atleti al campionato Italiano di nuoto per salvamento. Per tutti era la prima esperienza e si sono comportati benissimo – ha spiegato – faccio i complimenti a Emanuele Florio che è stato straordinario e con un po’ di esperienza in più avrebbe potuto cogliere anche una medaglia. E’ un grande orgoglio per l’H2O Sport in questo 25° anno di attività, essere protagonista anche in questo settore che si aggiunge al Nuoto, Nuoto di Fondo acque libere, Nuoto artistico e Pallanuoto. Faccio i complimenti ai nostri tecnici che sono sempre sul pezzo attenti e disponibili a cogliere tutte le opportunità di crescita dei nostri atleti e naturalmente mi congratulo con i nostri ragazzi che hanno disputato una stagione veramente straordinaria.”