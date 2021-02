“Nozioni di rianimazione cardiopolmonare e innovazioni tecnologiche”, webinar per sportivi

Venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 19 alle 20,30 si terrà il webinar per sportivi sul tema: “Nozioni di rianimazione cardiopolmonare e innovazioni tecnologiche”. L’evento è organizzato dal gruppo “Personal Trainer & Molifutsal”, con la collaborazione di “Zonarossa Web Tv” ed è patrocinato dal Comitato Provinciale di Campobasso PGS Polisportive Giovanili Salesiane.

Moderatore sarà il Presidente della PGS Provinciale di Campobasso, Giovanni Alfano, mentre gli interventi saranno a cura del dr.Cornelio Scialdone (Formatore nazionale e Presidente dell’Associazione Cuore Campania) e dal Prof. Rocco Oliveto (Amministratore Datasound srl e Professore ordinario presso l’Università del Molise).

Nella fase iniziale dell’evento saranno date agli sportivi collegati nozioni di rianimazione cardiopolmonare, oltre che indicazioni sul funzionamento dell’apparecchio BLSD che regola l’insieme delle manovre che sono finalizzate al ripristino del battito cardiaco in caso di arresto.

Durante la serata sarà presentata e resa disponibile in anteprima per i presenti l’app #IoRianimo, che è innovativa nel suo genere e può dare un contributo concreto per salvare vite umane. Per seguire la diretta della manifestazione bisognerà iscriversi al gruppo Facebook “Personal Trainer & Molifutsal”, collegandosi all’orario indicato.

Il Comitato Regionale delle PGS Molise, intende rimarcare l’alto valore che simili iniziative rivestono per la difesa della salute e nel contempo evidenziare il prezioso lavoro che il Comitato Provinciale PGS di Campobasso presieduto da Giovanni Alfano sta svolgendo per lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva sul territorio di competenza.