Magnolia Basket Junior B: da Terni arriva il primo stop stagionale

Sul confronto con le umbre pesano gli infortuni di Trozzola ed Amatori al centro di valutazione nelle prossime ore L’analisi del tecnico rossoblù Ghilardi: «Questa gara fa parte del processo di crescita di un gruppo giovane»

LANNI PINK BASKET TERNI 61 LA MOLISANA MAGNOLIA B ASKET CAMPOBASSO 52 (18-13, 33-32; 46-44)

TERNI: Falbo 11, Conti 6, Burini, Margaritelli, D’Angeli, Bartolomew 1 5, Maglio 4, Ricci, Keshi 17, Fausti 2, Jankovic 6. Ne: Pacuello. All.: Piermarini.

CAMPOBASSO: Del Sole 6, Trozzola 15, Moffa, Panichella, Baldassarre 1, Amat ori 11, Šrot 10, Vitali, Del Bosco 9. Ne: Egwoh. All.: Ghilardi.

ARBITRI: Posti (Perugia) e Francia (Terni). NOTE: uscite per infortunio, nel quarto periodo, Trozzola ed Amatori (Campobasso), entrambe non più rientrate.

Arriva dopo quattro successi consecutivi il primo referto giallo nella stagione dei #fiorellinidacciaio nel girone A della serie B. A Terni, le rossoblù cedono di nove alla Pink in un match in cui , nel quarto periodo, devono fare i conti anche con i problemi fisici di Trozzola ed Amatori, costrette ad uscire anzitempo dal campo nell’ultimo quarto.

ALL’INSEGUIMENTO In una serata con tanti alti e bassi, in quello tra l’altro che è stato il primo di tre match nell’arco di cinque giorni, le giovani magnolie si trovano sempre all’inseguimento delle proprie avversarie, restando comunque a stretto contatto con le umbre, che riescono a staccare le proprie avversarie solo nell’ultima fase.

A REFERTO CHIUSO Ex post, Franco Ghilardi, tecnico delle campobassane, pone sotto la propria lente d’ingrandimento la contesa, tra l’altro con dovizia di particolari. «Inutile nascondersi dietro un dito – discetta – non abbiamo giocato al meglio, ma ci sta nel processo di formazione di una squadra giovane, impreparata ancora in simili situazioni logistiche complicate.

Non siamo stati brillanti al cospetto di Terni, ma anche da queste gare s i cresce. L’importante sarà non buttarsi giù. Ci prendiamo la volontà messa in campo nonostante la difficoltà e questo fa parte di uno step di crescita».

CALENDARIO INTENSO Le prossime ore, tra l’altro, saranno quelle della valutazione delle condizioni fisiche di Trozzola ed Amatori, quest’ultima, peraltro, attesa lunedì d a un appuntamento di gala in Puglia. Sempre lunedì, dalle 20.30, le rossoblù saranno ospiti della Virtus Aprilia per il recupero della sesta giornata. «Vedremo quale sarà il nostro roster e proveremo a fare del nostro meglio.

I team under vivono di alti e bassi, ma finché c’è l’impegno e la voglia di dare se stesse sino in fondo non possiamo far altro che migliorare».