Lo Sporting Campobasso batte l’Arcadia Termoli e si laurea campione d’inverno

Sporting Campobasso: 5

Arcadia Termoli: 1

Marcatori: Pappalardi (2); Cornacchione(2); D’Elia

Dopo aver brindato alla vittoria della Coppa Italia regionale lo Sporting Campobasso ha ripreso il suo cammino in campionato con una vittoria convincete ai danni dell’Arcadia Termoli. Tre punti davvero importanti giunta dalla sfida del Pala Sturzo, punti che consegnano alla squadra rossoblù il titolo di campioni di inverno (con possibile condivisione del primato con il Roccaravindola Calcio a 5 in caso di vittoria esterna sul campo della ASD Polisportiva Bojano in programma per domani). “Nel primo tempo la squadra era un po’ sotto tono – ha spiegato nel post gara Leccese – i valori sono usciti maggiormente nella ripresa e siamo riusciti così a portare a casa i tre punti importanti che ci consentono di essere campioni d’inverno proiettandoci al comando della classifica”. Questa invece l’analisi di mister Giarrusso: “Mi aspettavo un rilassamento da parte della squadra dopo la partita di Coppa e così è stato. La tensione era bassa ed è mancata un po’ di concentrazione, quindi è stato un inizio di partita un po’ difficile. Poi con il piglio giusto e il carattere che in questa squadra non manca mai siamo riusciti a venire a capo di questa partita che è stata tratti anche spigolosa. Sono contento per quest’altra vittoria e per quest’ulteriore traguardo raggiunto. Un grande plauso va ai ragazzi, adesso testa alla prima di ritorno”.