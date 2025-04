Laborvetro Cln Cus Molise, l’under 19 chiude con un pari. Domenica derby playoff

REAL DEM-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 1-1

Real Dem: Cardone, D’Angelo, Sirolli, D’Aviero, Chiacchiaretta, Cafrelli, Prato, Taraborrelli, Scurti, Bottone. All. Zaffiri

Laborvetro Cln Cus Molise: Colavita, Cannone, Clemente, Liberatore, Mancinelli, Migliorini, Oriente, Persichillo, Pizzuto, Simone. All. Di Stefano.

Arbitro: Baldassarre di Vasto Crono: D’Adamo di Vasto.

Marcatori: D’Angelo, Migliorini st.

Note: espulso D’Angelo nel secondo tempo.

Si chiude con un pari l’ultima sfida della regular season per la Laborvetro Cln Cus Molise under 19 che chiude al terzo posto e si giocherà domenica mattina il primo turno dei playoff sul campo della Chaminade che ha terminato al secondo posto. In Abruzzo i ragazzi di Di Stefano dopo aver chiuso il primo tempo a reti inviolate, sono andati sotto nel punteggio nella ripresa con la rete di D’Angelo.

Poi l’espulsione comminata all’autore del gol ha costretto i padroni di casa all’inferiorità numerica. La Laborvetro ne ha approfittato trovando, con l’uomo in più la rete del pari grazie al timbro di Migliorini. Chiusa la regular season l’obiettivo si sposta sulla sfida di domenica contro la Chaminade. “Abbiamo chiuso domenica la nostra stagione regolare con un pari. E’ stata occasione per far ruotare i giocatori a disposizione, anche chi ha giocato meno. Ho avuto risposte positive, quelle che mi aspettavo. Ora ci concentriamo in questa settimana per preparare nel migliore dei modi la sfida contro la Chaminade che è la più importante di tutta la stagione”.