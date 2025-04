Giuseppe Peter Vanoli è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi del Molise

Il nuovo Rettore dell’Università degli Studi del Molise è il professore Giuseppe Peter Vanoli, ordinario di fisica tecnica ambientale. È stato eletto mercoledì 9 aprile, e resterà in carica per il seennio 2025-2013. Vanoli è stato alla prima votazione con 336 preferenze. Un plebiscito in termini di consensi e di partecipazione.

A connotare questa tornata sono sicuramente l’entusiasmo e la partecipazione. Gli aventi diritto a partecipare alle consultazioni accademiche sono 573, i votanti effettivi 532.

Coinvolta nel voto l’intera comunità di Unimol, docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo, quest’ultimo con voto ponderato pari al 10% dei consensi espressi, tutti gli altri, 347, con voto pieno.

Il quorum viene raggiunto nella mattinata a 2 ore dall’apertura del seggio. Alle ore 11:00 hanno espresso la propria preferenza già 241 elettori, il quorum prevedeva 191 votanti. Il trend cresce nella giornata e l’affluenza del pomeriggio supera complessivamente il 90% (è del 95% la percentuale di coloro che hanno diritti al voto pieno).

“Per me è un grande onore essere stato scelto a guidare l’Ateneo – , le prime parole del professor Giuseppe Peter Vanoli, appena eletto Rettore dell’Università del Molise – . Il grande consenso ricevuto aumenta il senso di responsabilità ma mi dà anche tranquillità. È uno spirito di coesione con cui potremo affrontare il futuro che ci vedrà sempre più coinvolti nel formare giovani pronti a superare le sfide a livello nazionale e internazionale”.

All’Università degli Studi del Molise da dicembre del 2016, napoletano, classe 1973, il professore Vanoli ha rivestito nel seennio retto dal professore Luca Brunese l’incarico di prorettore per le iniziative strategiche di Ateneo.

Nato nel 1973 ad Ann Arbor (Michigan, USA), è cresciuto a Napoli dove si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università Federico II. Autore di numerose e prestigiose pubblicazioni sui temi dell’efficienza energetica, ha instaurato collaborazioni importanti con gruppi di ricerca internazionali, in particolare con il Politecnico di Losanna, con l’Università di Atene e con quella del South Wales in Australia. È stato responsabile scientifico di molti progetti di ricerca italiani ed europei.

È membro dell’International Institute of Refrigeration.

Dal 2021 è membro esperto del Cluster di Horizon Europe su Climate, Energy and Mobility. Dal 2022 fa parte del tavolo di programmazione energetica del Comune di Napoli. È stato nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico a supporto dell’azione del Commissario della ZES Adriatica Interregionale Puglia dal febbraio 2023 all’aprile 2024. Nel settembre 2024 è stato nominato Consigliere di Amministrazione del Consorzio Tech4you dal Ministro dell’Università e della Ricerca.

Il mandato rettorale del professor Vanoli inizierà il prossimo 24 maggio.