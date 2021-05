HP Sport RRT con quattro piloti a Campobasso per lo Slalom valido per il tricolore 2021

Entra nel vivo il secondo atto del campionato italiano slalom con l’appuntamento

molisano di Campobasso che vede impegnata dopo la gara di apertura in terra di

Sicilia la struttura sportiva di HP Sport RRT che dopo la bella affermazione di ‘King

Dragon’ coronata con la vittoria di Gruppo e Classe cerca il bis sulla strada

provinciale gildonese al volante della MINI Cooper S RSTB 1.6.



In quel di Campobasso, sempre con i colori grigioverde di HP Sport RRT altri tre

piloti puntano ad un posto al sole, si tratta di Luca Fersini (Peugeot 106 Rally – RS

1.4 Plus), Stefano Di Vito (Peugeot 106 XSI – A1400) e Giuseppe Simone (A 112 E2 SH

1400). “Anche in questo fine settimana siamo impegnati su più fronti, pista con le

Smart a Pergusa, rally con il Salento, autocross a Novara con il campione in carica e

leader del campionato, non potevamo mancare a Campobasso. Affrontiamo

l’impegno più vicina a casa, con l’intento di ben figurare, schierando un quartetto di

piloti di esperienza e in grado di farsi valere”.



Novanta gli iscritti che dovranno affrontare sabato pomeriggio le verifiche antegara

secondo il protocollo anticovid-19, mentre domenica mattina in modalità senza

pubblico, inizieranno le sfide con il cronometro, alle 9.30 è fissata la manche di

ricognizione e due ore dopo il via alla prima delle tre salite. L’esposizione delle

classifiche è prevista 45 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente in gara per

ciascuna manche e, sempre in contrada Mascione, alle 18.30 si svolgerà la cerimonia

di premiazione.