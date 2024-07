Gym Boxe/ Cus Molise sul tetto d’Italia Con Giulia Molinaro

Il Cus Molise si conferma grande nei campionati italiani di Gym Boxe che si sono svolti a Fermo, sede abituale dei tricolori di specialità. E’ Giulia Molinaro a regalare il titolo italiano alla squadra molisana con una grande prova. In una rassegna di grande livello, con tantissimi atleti provenienti da tuta Italia che si sono confrontati senza esclusione di colpi, la molisana che da poco ha cominciato a confrontarsi con questa disciplina, ha subito lasciato il segno portando a casa un meritato titolo italiano. In una disciplina che non ammette errori se si vuole arrivare in fondo, la Molinaro ha fatto valere le sue qualità, mettendo a frutto il grande lavoro svolto in palestra insieme ai compagni di squadra. Restando in campo femminile c’è anche il quarto posto di Teresa Mascione a confermare come ‘le quote rosa’ vadano forte nella disciplina. Per la campobassana una prova di sostanza che per questione di dettagli non ha portato ad una medaglia. Stesso discorso, in campo maschile, per Alessandro D’Andrea e Lorenzo Palazzo.

Entrambi si sono disimpegnati in maniera egregia in una kermesse di assoluto livello con avversari di spessore. Al termine di match tirati e combattuti D’Andrea ha chiuso ai piedi del podio mentre Lorenzo Palazzo ha messo in bacheca il quinto posto. La spedizione, dunque, è molto positiva e conferma l’ottimo lavoro svolto nel tempo dalla squadra cussina che negli appuntamenti di rilievo si è sempre fatta trovare pronta. E’ tanta la gioia di Giulia Molinaro e di tutto lo staff per una medaglia d’oro dal valore inestimabile. “Essere campionessa italiana è una gioia immensa – racconta da Fermo subito dopo la gara – un grazie va a tutta la squadra. Aver regalato la medaglia più importante al Cus Molise mi riempie di gioia e di orgoglio.

E’ un traguardo che mi spinge a fare sempre meglio in futuro. Questo deve essere per me un punto di partenza e non certo di arrivo, verso risultati sempre più importanti. So che nelle precedenti edizioni la squadra ha fatto sempre qualcosa di importante in questa competizione e aver proseguito sulla strada intrapresa mi ripaga dei sacrifici fatti e del lavoro svolto da quando ho iniziato a praticare questa disciplina”. Le fa eco Teresa Mascione. “Credo che abbiamo costruito qualcosa di importante – sottolinea – sono contenta dei nostri piazzamenti ma soprattutto della vittoria di Giulia che ho seguito personalmente e che reputo atleta capace di poter fare strada in futuro. Sono sicura che questo è soltanto l’inizio”.