GdG dei Licei Sportivi 2024: 150 studenti-atleti, provenienti dagli Istituti ad indirizzo sportivo del Molise

Grande successo per i GdG dei Licei Sportivi 2024 che si sono svolti nella giornata di ieri, alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.



A prendere parte alla manifestazione ben 150 studenti-atleti, provenienti dagli Istituti, ad indirizzo sportivo, del Molise: il Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso, l’IISS “Alfano” di Termoli e l’ISIS “Majorana-Fascitelli” di Isernia.



I ragazzi si sono cimentati in diverse discipline: orienteering, pallacanestro, pallamano, pallavolo e scherma.



A fare gli onori di casa il Colonnello Bruno Capece, Comandante della Scuola, insieme ad una delegazione di Allievi che ha accompagnato e supportato i presenti durante tutto l’evento.



Segno della collaborazione attiva e proficua che il Comitato del Molise porta avanti con la Scuola Allievi, con iniziative che coinvolgono anche i futuri Carabinieri.



Presente, per l’occasione anche il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo con cui il CONI Molise collabora per diversi progetti in essere, che uniscono lo sport e i valori sociali, come l’inclusione e l’integrazione. La dott.ssa ha rimarcato l’importanza della disciplina sportiva che

assume maggior valenza se condotta con scopi, appunto, sociali.



Una mattinata nella quale, così, gli studenti dei tre Licei, oltre a praticare i differenti sport, hanno potuto competere con altre realtà, con ‘cattiveria’ agonistica ma con grande rispetto per l’avversario. La giornata è culminata con le premiazioni alle categorie Allievi e Juniores: presente per la consegna dei premi anche il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante.



Dunque, un evento che ha voluto mettere in luce il lavoro svolto durante l’anno scolastico all’interno degli istituti dove teoria e pratica si sono fuse per gettare le basi in vista del futuro di molti studenti che, con molta probabilità, continueranno il percorso di studi sportivi anche nell’ambito accademico.