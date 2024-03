 EnergyTime Spike Devils Campobasso / Successo per i rossoblù anche a Sorrento

COMCAVI VOLLEY META SORRENTO 1

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

(22/25, 20/25, 26/24, 20/25)

ARBITRI: Rossi S. ed Audone (Roma).



Secondo successo nell’attuale serie partita sabato scorso contro Pozzuoli per la EnergyTime Spike Devils Campobasso. A Sorrento i rossoblù nell’ultimo match antecedente la Pasqua si impongono per 3-1 in una serata in cui rientrano un po’ tutti gli effettivi, compreso l’opposto Zanettin in campo nel quarto parziale.



Nei primi set i campobassani conducono le operazioni non lasciando scampo ai propri avversari.

Che, sfruttando anche un calo fisico dei molisani, fanno loro il terzo set, mostrando una crescita

continua dei giovani prospetti in organico. I ‘diavoletti’, però, non si scompongono e vanno a

vincere il quarto set (e con questo la partita) centrando il diciottesimo successo in campionato su diciannove gare disputate salendo a quota 53 in classifica e ponendo pressione sul Genzano in campo per il posticipo domenicale.



«È stato importante centrare questi tre punti arrivati al termine di una gara vera contro un’avversaria che ha dimostrato le proprie qualità. Il terzo set perso ai vantaggi è figlio di una condizione fisica in via di pieno recupero, ma, nel complesso, il fatto di aver ritrovato anche Zanettin nel quarto set rappresenta per noi un segnale di non poco conto, soprattutto in prospettiva della Final Four di Coppa Italia, evento organizzato dal nostro club ed in cui, al di là del risultato, puntiamo a far bene».



Di fatto, così, ora tutte le attenzioni andranno sul match di semifinale di venerdì 29 alle ore 19 nello scenario dell’istituto ‘Montini’ contro il Reggio Calabria con la prospettiva, in caso di successo, di ritornare in campo il giorno successivo per la finalissima al PalaUnimol con primo servizio alle ore 18.00. Orario che sarà quello in cui il 6 aprile ci sarà il ritorno del campionato per il ventunesimo turno nel girone H della serie B legato alla sfida – sempre tra le mura amiche – con il Marino.